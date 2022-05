Isernia - Grave carenza di personale al Pronto Soccorso Ospedale Veneziale. CGIL dichiara lo stato di agitazione

In merito alle note problematiche di forti carenze di organico e delle conseguenti difficoltà di presa in carico dei pazienti, nonché della critica condizione lavorativa psico/fisica degli operatori del Pronto Soccorso dell’Ospedale F. Veneziale di Isernia, segnalate sia dal personale, medico e non, che dagli utenti, agli organi di stampa e alla cittadinanza, alle quali non sono state date risposte o sono state date risposte parziali e insufficienti, tendenti a ridimensionare l’allarme lanciato dal personale tutto, la scrivente O.S., recependo le sollecitazioni degli operatori, con la presente dichiara lo stato di agitazione del personale del Pronto Soccorso dell’Ospedale F. Veneziale di Isernia, ai sensi della L. 146/90 e successive modificazioni.

Nell’ambito di tale stato di agitazione la scrivente O.S. comunica che il giorno 18 maggio 2022, dalle ore 11 alle ore 13 terrà assemblea di tutto il personale medico e del comparto, nella quale discutere, con i lavoratori e le lavoratrici, le criticità, ed elaborare possibili strategie per offrire un servizio efficiente alla cittadinanza, oltre a proporre ulteriori forme di lotta a sostegno dello stato di agitazione, che non escludono la dichiarazione di sciopero. Si prega di predisporre luogo opportuno per lo svolgimento dell’assemblea e di prevedere, ai sensi della normativa vigente, i dovuti servizi minimi essenziali. In ultimo, ma non per ordine di importanza, si chiede all’Ill.mo Sig. Prefetto di attivare le procedure di raffreddamento e conciliazione previste del Codice di Autoregolamentazione di cui alla Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali. La presente vale quale notifica ai sensi della L. 146/90 e successive modificazioni.

Il Segretario Generale della FP CGIL MOLISE Antonio Amantini