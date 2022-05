Agnone -Trasporti: tagliate due corse nel nuovo piano approvato, a partire dal 16 maggio

L' Alto Molise aveva fino a circa10 anni fa una rete di trasporti che tutto sommato consentiva gli spostamenti regionali e fuori regione. La rete dei trasporti regionali odierni mette invece in seria difficoltà chi deve viaggiare per motivi di lavoro, di studio o per altro.

L'assessore Quintino Pallante da noi intervistato a Agnone il 2 maggio in occasione della venuta del presidente Toma per il consiglio monotematica sulla sanità, ha affermato che la regione Molise ha istituito una nuova corsa quotidiana da Agnone diretta a Vasto, ha acquistato circa 149 nuovi autobus per 34 milioni di euro e aggiungeva che la regione da servizi e paga circa 30mila km al giorno. Per i collegamenti tra regioni precisava la competenza e' ministeriale.

Guarda l'intervista

Ma il 14 aprile dalla delibera n 113 avente per oggetto l' Approvazione rete dei servizi minimi di trasporto pubblico locale 2022-2024 si registra la soppressione di alcune corse verso Isernia e da Pozzilli ad Agnone. Per raggiungere Isernia la mattina da Agnone le corse previste erano 4 con i seguenti orari 6.55-7.45-9.10 nel periodo scolastico e l'ultima corsa 12.25 e tutte le corse sia in andata che ritorno transitano per Carovilli e Pescolanciano .

Per il ritorno da Isernia verso Agnone le corse previste sono 13.20 -14.10 - 15.05-18.10 - Dalla delibera regionale risulta che la corsa di andata delle ore 9: 10 e' stata abolita, se le corse per Isernia erano quattro adesso saranno tre a decorrere dal 16 maggio c.m. Insomma un ulteriore taglio a servizi essenziali che rendono complicata la vita della popolazione. Per di più se si arriva ad Isernia la mattina con le prime due corse previste nelle prime ore del mattino, la prima corsa utile per tornare ad Agnone e' solo quella delle re 13.30.

Per Campobasso i collegamenti sono minimi perciò partenza da Agnone ore 6 e 6.30, ritorno ore 14 e niente altro. Servizi risicati ai quali non si possono aggiungere ulteriori tagli. Nella delibera di approvazione rete dei servizi minimi di trasporto pubblico locale è stata cancellata anche la corsa che partiva alle 14. 30 da Venafro, transitava a Pozzilli per giungere ad Isernia alle 15.05 dove salivano impiegati dei vari enti che escono dopo le ore 14.00.

Il sindaco di Agnone Daniele Saia con gli altri sindaci molisani in conferenza di servizi per la definizione del piano triennale dei trasporti per il 2022/24 hanno rappresentato una serie di osservazioni tra l'altro l'art.11 della legge regionale n.19 del 2000 prevede l'obbligatorietà dell'assenso. La Rete è stata individuata d’intesa con gli enti locali, mediante la stipula di un accordo di programma di validità triennale. Il risultato comunque è quello che i cittadini del'Alto Molise perdono ulteriori due corse e si vedono assottigliare ulteriormente il proprio diritto alla mobilità, già duramente provato. In questo territorio i diritti diventano sempre meno esigibili a partire dal diritto alla salute