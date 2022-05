Trivento-Trasporto scolastico per uscita didattica â€“ Interpellanza di Gianfranco Mazzei consigliere comunale "Trivento nel cuore"

Trasporto scolastico per uscita didattica – Interpellanza.

Il sottoscritto Mazzei Gianfranco, Capogruppo del gruppo consiliare "Trivento nel Cuore",

PREMESSO che l'Amministrazione comunale con delibera di Giunta n.111 dell'11/08/2021 ha approvato il capitolato speciale d'appalto regolante il servizio di trasporto scolastico per l'anno scolastico 2021/2022;

VISTO l'art.4 denominato "Obblighi principali ed accessori della Ditta aggiudicataria", del predetto capitolato, che prevede n. 50 uscite didattiche in ambito regionale;

CONSIDERATO che la Scuola dell'Infanzia ha programmato una uscita didattica presso il capoluogo di regione richiedendo alle famiglie di sostenere il costo del trasporto oltre quello dello spettacolo;

Interpella il Sindaco per sapere:

1. se l'Amministrazione Comunale è a conoscenza dell'uscita didattica a Campobasso programmata dalla Scuola dell'Infanzia;

2. in caso di risposta affermativa al punto 1),per quale motivo non vengono utilizzati gli scuolabus comunali per le uscite didattiche così come previsto dal capitolato d'appalto;

3. se intende intraprendere qualche iniziativa per evitare alle famiglie triventine di sostenere il costo del trasporto per la predetta uscita didattica.

Il Capogruppo Consiliare

f.to Gianfranco Mazzei