150 mila euro in piÃ¹ per le Pro Loco. Primiani (M5S): Approvata la nostra proposta

Un’altra nostra battaglia di buonsenso approvata.



Finalmente ci siamo. Dopo che lo abbiamo chiesto per anni, è appena stata accolta la nostra proposta di incrementare il finanziamento alle Pro Loco per 50 mila euro all’anno per tre anni.



Era ora: una soluzione per lo sviluppo e la valorizzazione del turismo regionale che non poteva più aspettare. Ma c’è ancora tanto lavoro da fare per incrementare questi fondi. Bisogna fare di più.



Ora si proceda speditamente con l’approvazione della mia proposta di riforma ferma da troppo tempo in IV commissione.