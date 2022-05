Giornata mondiale delle api, apicoltori e agricoltori custodi di un patrimonio da 2 miliardi

La Giornata Mondiale delle Api che si celebra oggi deve essere l'occasione per intensificare e perfezionare la collaborazione tra apicoltori e agricoltori che insieme lavorano concretamente ogni giorno dell'anno per tutelare un valore della produzione agroalimentare da 2 miliardi.

Lo fa sapere il presidente della Fai, Federazione Apicoltori Italiani Raffaele Cirone in occasione della celebrazione proclamata nel 2018 dall'Onu, su iniziativa della Repubblica Slovena con il determinante sostegno e il voto favorevole dell'Italia.



"L'edizione 2022 - sottolinea Cirone - sarà per noi la Giornata per un'Agricoltura più produttiva e sostenibile": è infatti la funzione di impollinatore che rende questo insetto originario della nostra Penisola e ormai diffuso in tutti i Continenti, un prezioso alleato dell'uomo".

L'impegno concreto oggi è più che mai aiutare l'ape mellifera e gli impollinatori a ritrovare una naturale collocazione in tutte le aziende agricole italiane che, non va mai dimenticato, sono poi gli spazi dai quali il comparto apistico trae slancio e valore produttivo per alimentare una filiera indispensabile quanto delicata. La presenza di alveari sul territorio genera in Italia un enorme valore della produzione agroalimentare, cui si deve aggiungere l'apporto ecosistemico che le api garantiscono con il servizio di impollinazione alla biodiversità, stimato in 150 miliardi di euro. Nonostante le numerose criticità, i numeri parlano da soli: secondo l'ultimo censimento 2021in Italia ci sono 2 milioni di famiglie di api, oltre 70 mila allevatori ufficialmente dichiarati, di cui 50 mila per autoconsumo e 20 mila imprenditori agricoli sebbene 'senza terra'. Un capitale naturale composto da oltre 100 miliardi di api il cui valore è di 500 milioni di euro, di gran lunga superiore alla produzione lorda vendibile dell'intero comparto.