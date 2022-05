L'Ets P.A. Pentria Emergenza organizza corso BLS-D per operatori Sanitari e Laici

Sabato 28 maggio 2022, presso il Centro Ippico “Samarcanda” a Sant’Agapito (IS), l'Ets P.A. Pentria Emergenza Odv organizza - in collaborazione con l'Associazione "Diadema" - il corso BLS-D (Basic Life Support-Defibrillation) per operatori Sanitari e Laici.

Il seminario si pone l'obiettivo di fornire conoscenze teoriche ed abilità pratiche nel soccorso del paziente in Arresto Cardiaco improvviso secondo le Linee Guida dell'European Resuscitation Council (ERC). Infatti, l’Associazione di promozione sociale e centro di Formazione BLSD DIADEMA nasce con lo scopo di diffondere la cultura tra la popolazione di quelle poche e semplici manovre salvavita della rianimazione cardiopolmonare (BLSD) e coinvolge Medici, Infermieri e personale laico attivamente impegnati nel settore della rianimazione cardiopolmonare.

Il programma ha una durata di circa 8 ore - dalle 8.30 alle 17.30 - e prevede la registrazione dei presenti, lezione in aula, break, addestramento a gruppi, pranzo, addestramento a gruppi, test scritto e valutazione pratica.

Al termine del corso verrà rilasciata certificazione IRC comprovante la partecipazione alla lezione teorica, alle esercitazioni pratiche su manichino ed il superamento delle prove pratiche.

Per maggiori informazioni e iscrizioni telefonare al seguente numero 371.3807773