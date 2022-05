Carabinieri di Isernia â€“ Nascondeva cocaina in un calzino denunciato

fruttuosa anche la perquisizione domiciliare che i militari, in collaborazione con personale del Nucleo Carabinieri Cinofili di Chieti, hanno eseguito in questo centro presso l’abitazione di un soggetto di origine campana sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti. All’esito del controllo, infatti, sono state rinvenute e sottoposte a sequestro diverse dosi di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di grammi 3 circa.

il personale della Sezione Radiomobile della Compagnia di Isernia ha effettuato diverse perquisizioni personali a soggetti del luogo, rinvenendo vario stupefacente detenuto per uso personale. In una circostanza una persona, che si aggirava a piedi per le vie del centro, occultava in un calzino grammi 1 di sostanza stupefacente del tipo cocaina. In un altro caso un soggetto, che si trovava in una zona defilata nei pressi di una discoteca, è stato colto mentre stava per consumare una dose di cocaina. Infine un minore del luogo è stato trovato in possesso di grammi 4 circa di hashish. Tutti i soggetti sono stati segnalati alla locale Prefettura per detenzione di stupefacenti per uso personale;