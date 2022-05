Gli stati generali molisani di Fratelli d'Italia ad Agnone: Si scaldano i motori in vista delle elezioni 2023

Gli stati generali molisani di Fratelli d'Italia ad Agnone lunedi 30 presso l'Hotel “Il Duca del Sannio” alle ore 18.30. Questa la notizia giunta in data odierna. All'incontro si prevede la presenza di numerose personalità del partito di Giorgia Meloni che i sondaggi a livello nazionale lo vedono contendere la posizione di primo partito al PD

Ci sarà anche la delegazione agnonese di FdI tra i cui rappresentanti di spicco c'è Lorenzo Marcovecchio, ex sindaco di Agnone.

All'incontro, organizzato dal dipartimento regionale di FdI, saranno presenti molti politici del Coordinamento regionale tra i quali Aida Romagnuolo, Michele Iorio, Filoteo Di Sandro, Massimiliano Scarabeo, le rappresentanze dei coordinamenti provinciali e dei dipartimenti. In forse la presenza di Quintino Pallante altro politico noto appartenente al partito. Nella discussione, sicuramente saranno affrontati i problemi non risolti del territorio Altomolisano, a partire dalla Sanità, la rete viaria, i trasporti, ma molto probabilmente oggetto della discussione stessa saranno anche le scelte strategiche che guideranno il partito da qui alle elezioni regionali del 2023

Dall'incontro ci si aspetta anche una discussione sul come, quando e se la dialettica interna al partito, riuscirà a superare le spaccature interne a FdI molisano che vedono Iorio e Romagnuolo, pur appartenendo allo stato partito e alla stessa maggioranza, contrapporsi all'asse di ferro, Toma-Pallante, come non mancano fibrillazioni anche a livello provinciale e periferico. Non ultimo l 'intervento del coordinatore di Campobasso, Costanzo della Porta che ha dichiarato “parla a livello personale” riferendosi alle dichiarazioni di Iorio su una sua candidatura a presidente della regione nel 2023 come candidato di una coalizione trasversale.

Probabilmente l'incontro agnonese mira anche ad individuare candidature provenienti dal territorio altomolisano, e la scelta, non è difficile da prevedere, potrebbe ricadere sull'ex sindaco agnonese, l'avvocato Lorenzo Marcovecchio.