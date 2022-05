Poggio Sannita: “Via… dalla strada”, progetto rivolto ai giovani tra i 14 e i 18 anni

Ieri 26 maggio2022, presso la sala consiliare del comune di Poggio Sannita, la società Onlus, Social Guardianship, impegnata in un progetto sociale denominato "Via dalla strada", ha tenuto, con i ragazzi poggesi, il secondo incontro della stagione avente come argomento, la Legalità. Il progetto, vuole stimolare le coscienze dei ragazzi, non a caso è rivolto ai giovani tra i 14 e i 18 anni e consiste in una serie di attività che permetteranno loro di avvicinarsi alle tematiche sociali, di svolgere attività di volontariato e in ambito sportivo, ma anche di diventare protagonisti di un percorso di educazione alla legalità e di conoscenza delle tradizioni del territorio.

Stando insieme toccheranno con mano il valore dell'associazionismo e della solidarietà e, grazie ai volontari che li guideranno, conosceranno storia .e identità dei posti in cui vivono. Il progetto, infatti, è destinato ai giovani residenti nei Comuni di San Martino in Pensilis, Poggio Sannita e Roccamandolfi, ma potrà accogliere anche altri ragazzi che dovessero essere segnalati dai servizi competenti e associazioni sportive, scuole calcio e altri Enti del Terzo Settore.

A relazionare sulla legalità è intervenuto, con la sua autorevole competenza, il Presidente del Tribunale di Isernia Dr. Enzo Di Giacomo. E' stato un incontro piacevole e stimolante che ha interessato molto i ragazzi intervenuti che hanno formulato alcune domande alle quali ha risposto eloquentemente il Presidente Di Giacomo. Oltre all'illustre relatore, sono intervenute anche le Dottoresse Carla Ravelli e Annarita Manocchio, entrambe laureate in scienze sociali, che con molta chiarezza hanno relazionato sul tema del bullismo

. La seduta si è sciolta con la promessa, da parte del Presidente Di Giacomo, di consentire al più presto ai ragazzi di poter visitare il tribunale.

Al Presidente Di Giacomo, al Presidente Mazzuto e alle dottoresse Ravelli e Manocchìo, a nome di tutto il Consiglio Comunale, rivolgo un grazie sentito