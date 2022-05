Comitati di quartiere, 488 votanti, domattina 30 maggio lo spoglio

Votanti 488, per 61 candidati, la preferenza esprimibile una, la media grezza per ogni singolo candidato risulta di 8 voti a candidato. Oggi si sono svolte ad Agnone per la prima volta le elezioni per i comitati di quartiere. L'affluenza ai seggi non e' stata brillante calcolando che avevano l'accesso al voto anche i ragazzi a partire dai 16 anni

Lo spoglio si terrà domattina e ci dirà il dato reale dei voti totalizzati da ogni singolo. Alcuni di loro entreranno in automatico, nelle liste che presentavano solo dai 3 ai 6 candidati entreranno tutti.

Comunque bella prova di democrazia dal basso. 500 persone si sono sentite coinvolte in queste elezioni , attraverso questo voto hanno espresso l'attaccamento al territorio e la voglia di partecipazione alla vita della comunità e alla collaborazione con l'amministrazione comunale per la promozione di azioni volte al miglioramento del proprio paese.