Auto andata in fiamme nei pressi della Galleria SS 650, dopo Pesche.

Nei pressi della Galleria della SS 650, dopo Pesche, domenica 29 maggio 2022, un’auto è andata in fiamme alle ore 10:00 circa

. Conducente illeso. Prontamente ha contattato il 112 che di conseguenza ha allertato i Vigili del Fuoco del Comando di Isernia. I Vigili del Fuoco hanno estinto l’incendio dell’autovettura e il principio di incendio sterpaglie causato dalle alte fiamme dell’auto.

Traffico in tilt sull’arteria di grande comunicazione. Oltre ai Carabinieri intervenuti per gli aspetti di competenza anche personale Anas per il ripristino della condizioni di sicurezza della statale.