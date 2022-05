Comunali 2022, Sfida a tre a Castiglione MM. Silvana Di Palma presenta la sua lista “PenSIAMO INSIEME” e la sua squadra

E’ entrata nel vivo la campagna elettorale a Castiglione M.M.

Ieri pomeriggio si è svolta la presentazione della lista, “PenSIAMO INSIEME” capitanata dalla pediatra Silvana di Palma che proverà a sfilare la fascia da primo cittadino all’attuale Sindaco Magnacca, ricandidatosi con la volontà di dare continuità alla sua azione amministrativa. A fare da terzo incomodo ci sarà l’ing. Tatangelo con la lista “Progetto per Castiglione”.

A rompere il ghiaccio dei comizi in piazza è stata quindi la Drsa Di Palma che già la scorsa domenica, si era ufficialmente presentata ai suoi elettori con l’inaugurazione del comitato elettorale.

Davanti ad una piazza gremita, alcuni componenti della lista, visibilmente emozionati, per il loro battesimo politico, hanno motivato la loro discesa in campo e illustrato alcuni punti del programma elettorale, che in caso di vittoria si sono impegnati a portare avanti.

La Di Palma ha raggruppato intorno a sé una lista eterogenea che va dall’esperienza amministrativa dell’ex Sindaco Di Lizia, all’entusiasmo dei tanti giovani, passando per le competenze dei professionisti che hanno deciso di mettersi al servizio della comunità.

Tra i principali argomenti toccati, della futura agenda politica, si è posto l’accento sulla trasparenza amministrativa, sulla condivisione delle scelte con i cittadini, sul miglioramento della comunicazione istituzionale con il supporto delle nuove tecnologie, sul rapporto con le associazioni, il rilancio del turismo, e la necessità di essere capaci nel cogliere le opportunità del pnrr senza restare spettatori passivi.

Ha chiuso l’incontro la candidata a primo cittadino, ex presidente provinciale dell’AVIS, da sempre impegnata sul territorio nell’associazionismo. Davanti ai potenziali elettori, la Pediatra ha ricordato le battaglie fatte, soprattutto nella sanità, il suo cavallo di battaglia, per il potenziamento del 118 locale e in difesa del distretto sanitario che negli ultimi anni è stato via via depotenziato, anche grazie alla sterile attenzione di chi avrebbe dovuto vigilare. La Di Palma ha evidenziato, la necessità di una politica a beneficio di tutti i cittadini, ma soprattutto il bisogno di aprirsi all’esterno con una fattiva collaborazione con i comuni circostanti per non restare isolati e per ridare a Castiglione il ruolo che merita e che è svanito con la politica dell’ombelico seguita negli ultimi anni.

A fine serata il quadro che ne è emerso è quello di una squadra coesa, che può vantare sul bagaglio di conoscenze e della fitta rete di relazioni, frutto della militanza politica della stessa Di Palma e degli ex amministratori, unito al giusto entusiasmo dei giovani presenti in lista e al pragmatismo degli altri componenti.

Non sarà una sfida facile perché in una battaglia a tre, in un piccolo comune, anche pochi voti possono rivelarsi determinanti.

Gli altri due candidati, con i loro sostenitori, sono stati attenti a scrutare le prime mosse della pediatre e a preparare le risposte da dare. Il primo cittadino, arroccato dietro i suoi pedoni, cercherà di uscire dall’angolo per illustrare e giustificare quanto fatto finora. Tatangelo, invece, ancora fermo sulla sua casella e avendo imbarcato alcuni pezzi dell’attuale maggioranza, dovrà scrollarsi di dosso l’etichetta della lista “contro” e dare un senso alla sua partita. Nelle ultime settimane vedremo come evolveranno le mosse e chi saprà conquistarsi il centro della scacchiera, cruciale per dare scacco matto al re.