Agnone - Gli eletti ai comitati di quartiere sono 45, il candidato piu votato Antonino Patriarca nella lista di Agnone Centro

Nella mattinata odierna è avvenuto lo spoglio per i comitati di quartiere di Agnone. Abbiamo l'elenco degli eletti. I votanti 488 i candidati 61. I primi sei della lista, da regolamento sono tutti eletti.

Il più votato Antonino Patriarca con 38 voti eletto nella lista di Agnone Centro. ll meno votato Armando Masciotra con 0 voti, nella lista denominata sant'Onofrio , ma essendo tra i primi sei della lista rientra nel comitato. L'affluenza ai seggi non è stata brillante tant'è che si riscontrano alcuni candidati con voti 0, o un solo voto, dato che lascia perplessi perche' ci si chiede la motivazione delle loro candidature visto che non si sono recati nemmeno al seggio. Ma tant'è. Gli eletti complessivi sono 45.

Questa elezione per i comitati di quartiere è la prima che avviene ad Agnone. Si augura a tutti gli eletti buon lavoro sperando che le loro buone intenzioni per apportare miglioramenti e far vivere i quartieri agnonesi, si possano tradurre in realtà.

Allegati degli eletti con i rispettivi voti riportati e la proclamazione degli eletti da parte dell'amministrazione comunale