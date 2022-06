Lotta contro la violenza sulle donne: Dal 12 giugno al via il tour di Viva Vittoria Campobasso

Il progetto Viva Vittoria che sta popolando le piazze italiane lanciando un messaggio condiviso nella lotta contro la violenza sulle donne, è approdato in Molise. L’associazione Liberaluna Onlus insieme alle fondatrici bresciane del progetto di riscontro nazionale hanno coinvolto il comune di Campobasso che, attraverso il patrocinio si è impegnato a realizzare l’evento finale in piazza Vittorio Emanuele il prossimo 20 novembre. Nel frattempo l’intera comunità si sta occupando di comporre le coperte che coloreranno la piazza e permetteranno di realizzare una raccolta fondi in favore delle donne vittime di violenza seguite da CAV Liberaluna. Dal 12 giugno inizia il tour di Viva Vittoria Campobasso che vede impegnati Soggetti privati ed Enti pubblici nella divulgazione dell’iniziativa che proseguirà per i prossimi mesi con altre date. La presidente dell’associazione Liberaluna Onlus, vuole ricordare quanto sia importante la collaborazione fattiva ed il concetto di rete per perseguire obiettivi comuni.

Ringrazia pertanto, tutti i partner che stanno collaborando alla realizzazione del progetto: il sindaco di Campobasso e tutta l’amministrazione comunale, il Rotary club di Campobasso, la Fondazione Potito, la consigliera di parità delle province di Campobasso e Isernia, L’ODV Metoo di Agnone, l’APS Liberi di Essere, l’AGESCI Molise, l’associazione culturale Afra, l’UMDI Noblesse di Boiano, il SAI di Venafro e l’associazione Un filo che Unisce di Trivento.

Campobasso, 08/06/2022