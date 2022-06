Ieri la prima riunione del comitato di quartiere "centro storico": Antonino Patriarca e' il presidente

Dopo le recenti elezioni dei comitati di quartiere di Agnone, a meno di un mese, gli eletti si riuniscono per eleggere l'organigramma statutario ed avanzare proposte di collaborazione con gli enti preposti, comune e Pro loco, per eventi e tenuta del decoro urbano.

In sintesi la prima riunione del Comitato di Quartiere del Centro storico:

Ieri 9 giugno in serata presso l' aula consiliare di Palazzo San Francesco ad Agnone, prima riunione degli eletti del comitato di quartiere centro storico. Erano presenti



Antonino Patriarca



Mario Catolino

Fernando Sica

Maurizio Chiarizio



Clemente Zarlenga



Mario Del Castello

All'Ordine del giorno : Elezione Presidente , vice presidente, segretario.

Dopo una ampia discussione e rispettando il risultato elettorale, all'unanimità vengono eletti:



Antonino Patriarca presidente



Mario Catolino Vice presidente

Maurizio Chiarizio segretario



A seguire i ringraziamenti da parte del presidente Patriarca e si verbalizza quanto segue come proposta per la commissione comunale dei comitati di quartiere:

1- Programma di tre serate di musica abbinate a sagre enogastronomiche da inserire nel calendario degli eventi estivi agnonesi organizzate dal comitato da svolgersi in in sinergia con Pro Loco e il Comune in alcune piazzette caratteristiche del centro storico



2. Inoltre è stata avanzata la proposta di eseguire una immediata pulizia da erbe infestanti per il rione San Marco dove insiste un parco giochi per bambini e altrettanto necessaria e inderogabile e' la pulizia e sanificazione del Belvedere “ La Ripa”. La pulizia delle aree verdi si rende necessaria nei quartieri del centro storico per i residenti e per i numerosi turisti che visitano il borgo medievale agnonese quasi quotidianamente.

Nel verbale inoltre risultano ulteriori proposte, per la realizzazione di un dog park, e una area parcheggi



Il comitato si è riaggiornato a giovedì 16 giugno per meglio programmare le tre serate da organizzare nel periodo estivo al fine di far conosce meglio il nostro splendido centro storico.