Arriva il Padel a Agnone: Roberto Amicone tesserato FIT l'istruttore

Apre il campo di Padel ad Agnone, il primo in assoluto in Alto Molise e nel territorio dell' Alto Vastese. Ha sostituito il campo da tennis “Carlo e Bruno Cicchese” dietro l’edificio ospedaliero di via Marconi. ll padel è uno sport con la palla di derivazione tennistica. Si pratica a coppie in un campo rettangolare e chiuso da pareti su quattro lati, con l'eccezione delle due porte laterali di ingresso.

Il gioco si pratica con una racchetta dal piatto rigido con cui ci si scambia una pallina uguale a quella da tennis, ma con una pressione interna inferiore, che permette un maggior controllo dei colpi e dei rimbalzi sulle sponde. Non è da confondersi con il paddle tennis di cui è una variante. E' sbarcato in Italia negli anni ’90, ma solo negli ultimi dieci anni è diventato uno sport popolare, favorito anche dal fatto che ha poche regole, si impara facilmente ed è praticabile a qualsiasi età.

Ad Agnone e in tutto il territorio circostante risulta parzialmente conosciuto pertanto una vera novità voluta da imprenditori privati. L'inaugurazione ufficiale avverrà nel mese di Agosto ma da domani mattina partiranno quattro giorni di lezioni promozionali il 15-16-17-18 giugno finalizzate alla conoscenza e alla diffusione di questo sport. Le lezioni saranno tenute da Roberto Amicone che è un associato FIT e pratica oramai da più anni questa attività sportiva.

Il costo e' promozionale pertanto una ora di lezione singola e' di 15 euro, doppia o tripla 10 euro. Il tutto e' stato realizzato dall' ASD Agnone Padel il cui presidente è Nicola Masciotra.

A partire da sabato il campo per la stagione estiva, sarà riservato ai giocatori che già praticano questo sport, sarà possibile prenotare il campo per le sessioni di padel da 90 minuti. ASDPadelAgnoneTel. 3384835563 per eventuali informazioni