Ospedale Caracciolo - Ulteriore colpo inferto a quello che restava del laboratorio analisi: Asrem chiude il pomeriggio

L'assessore alla sanità nonchè vicesindaco del comune di Agnone Giovanni Di Nucci, in una nota comunica la chiusura pomeridiana del laboratorio analisi del San Francesco Caracciolo. Chiusura avvenuta con una comunicazione della Asrem, attraverso un semplice volantino affisso nell'ospedale e firmato “da chi non si sa bene”

L'allarme di una eventuale chiusura del laboratorio analisi di Agnone scattò intorno al 15 marzo dopo il pensionamento di un dirigente medico non sostituito, d'allora il laboratorio veniva declassato a semplice ‘punto prelievo’.

Oggi un ulteriore colpo inferto a quello che rimaneva di un laboratorio analisi, Il vice sindaco Di Nucci parla di procedura del tutto disinvolta e di un provvedimento di estrema gravità e dichiara:



"Disinvolta procedura a parte, l’indignazione è elevata perché si tratta di un provvedimento di estrema gravità che “giunge improvviso, invalida quanto si era detto sulla “messa in rete” della strumentazione e, cosa ancora peggiore, avrà ripercussioni negative sul funzionamento del Pronto Soccorso e della UO di Medicina. Inoltre, sicuramente non risolverà il problema della carenza del personale degli altri ospedali regionali.”



La pretesa che le necessità urgenti del PS e del reparto di Medicina possano essere risolte con il POCT (apparecchio in dotazione del PS) cadono per la scarsa affidabilità operativa di un sistema che spesso ha necessità dell’intervento di un tecnico e che non può essere gestito da infermieri impegnati ad assistere il malato. In merito alle voci di depotenziamento del servizio 118 (smentite al momento dal Direttore Generale), si ricorda che essendo un'area interna con enormi problemi di viabilità, anche solo ventilare questa ipotesi di assenza a bordo del medico, è assurda e perciò inaccettabile."

L’Assessore alla Sanità del Comune di Agnone

dott. Giovanni Amedeo Di Nucci