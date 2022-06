Commissione PO regione Molise eletta Angela Burra nuova presidente e ripristinato ufficio di Presidenza

La Commissione Regionale Parità e Pari Opportunità, insediata dalla Regione Molise solo tre anni dopo l'inizio della legislatura, ha iniziato il suo mandato con molto entusiasmo e volontà di fare.

Le attività intraprese hanno subito un blocco, le cui ragioni sono state precedentemente esplicitate, da parte della maggioranza del Commissari, in un comunicato stampa.

Adesso c'è una nuova Presidente, la dottoressa Angela Di Burra, votata all'unanimità, ed é stato ripristinato l'ufficio di Presidenza, con l'elezione della Vicepresidente in sostituzione della neopresidente eletta, in un clima di rinnovato entusiasmo determinato dalla ritrovata collegialità, la Commissione si accinge a realizzare i punti di programma già deliberati, come la formazione sulle politiche di genere rivolta agli Enti Locali, in collaborazione con l' Anci.

Stabilirà in tempi brevi gli altri punti programmatici da realizzare, in relazione ai tempi a disposizione e alle risorse che il Consiglio Regionale ha destinato alle attività della Commissione.