Paolo Cirino Pomicino domani a Pozzilli

La presentazione del libro di Paolo Cirino Pomicino, ex deputato e più volte Ministro della Repubblica, avrà luogo Venerdì 1° Luglio – ore 18:00 – presso la sala convegni Parco Tecnologico dell'I.R.C.C.S Neuromed in via dell'Elettronica, Pozzilli (IS).

Il volume, dal titolo "Il grande inganno – Controstoria della seconda repubblica", è appunto un controcanto alla storia "ufficiale"; un ammonimento a non credere al mainstream, oggi in verità sempre meno vincente, sui meriti e le glorie solo immaginarie della Seconda repubblica.



Interverranno :

Paolo Cirino Pomicino, Autore del volume

Aldo Patriciello, Deputato al Parlamento europeo



Modera l'incontro Tommaso Labate, giornalista del Corriere della Sera e de LA7