Un uomo in evidente stato di ubriachezza percorreva a piedi la statale SS17 creando un grave pericolo per la circolazione stradale e la cittadinanza. Pronto intervento dei carabinieri

I militari della Stazione di Cantalupo del Sannio, nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio, sono intervenuti sulla SS 17, arteria altamente trafficata che collega i due capoluoghi regionali, ove notavano problemi di viabilità.

Nello specifico una persona, in evidente stato di ubriachezza, barcollava mentre a piedi percorreva la citata statale, impegnando contromano la corsia di marcia. Per di più il citato soggetto portava con se due cani senza guinzaglio, i quali scorrazzavano lungo la corsia di marcia creando anch’essi un grave pericolo.

La situazione che si presentava alla vista dei militari era preoccupante atteso che gli automobilisti, per evitare di investire l’uomo ed i suoi animali, erano costretti a repentine manovre che creavano un grave pericolo alla circolazione stradale ed alla sicurezza dell’utenza.

Il tempestivo intervento dei militari dell’Arma, mediante la messa in sicurezza della circolazione, ha evitato potenziali incidenti e gravi pericoli per l’incolumità degli utenti della citata arteria stradale, oltre che per il soggetto coinvolto. Quest’ultimo, oltre ad essere sanzionato per diverse violazioni, veniva affidato alle cure dei sanitari del 118.

Isernia, 02.07.2022.