Il 118 di Castiglione Messer Marino senza medico,Silvio Paolucci «Tagli ai servizi alle aree interne, ritorno a dieci anni fa"

Dura la reazione di Silvio Paolucci consigliere di opposizione, capogruppo del Pd regione Abruzzo, alla decisione assunta dall'Assessore Regionale alla Sanità Verì, insieme al Presidente Marsilio di dimezzare a 12 le sue 24 ore di attivazione la postazione medicalizzata del 118 di Castiglione MM e presenta una interpellanza all’esecutivo dove chiede "tempi e intenzioni su questa situazione e su quella delle altre zone sensibili dell’emergenza, ma non aspetteremo tempi biblici, con il Sindaco Silvana Di Palma, siamo pronti a far valere, in ogni sede i diritti di salute dei cittadini del territorio”.

“La Regione taglia di nuovo servizi sanitari alle aree interne, afferma Paolucci, come succede alla postazione 118 di emergenza-urgenza di Castiglione Messer Marino, che in questi giorni su alcuni turni resta sprovvista di medico a bordo. In questo modo si torna di fatto alla situazione che si delineava durante il governo Chiodi e che venne superata con la riforma delle postazioni di emergenza urgenza avviata dal governo regionale di centro-sinistra”, commenta il capogruppo Pd in Consiglio regionale Silvio Paolucci, che sull’argomento ha presentato un’interpellanza.

“E’ l’ennesimo attacco della Regione ai servizi, continua il consigliere Paolucci, delle aree interne e in particolare a quelli dell’Alto Vastese, che avviene in estate, quando i territorio peraltro sono più popolati – incalza il consigliere - Dopo le interpellanze già presentate sul tema nel 2020 e nel 2021, chiedo con un nuovo intervento l’immediato ripristino della totalità dei servizi per l’area di Castiglione Messer Marino, che si trova al centro di un territorio distante dal primo presidio ospedaliero e che quindi necessita di un presidio di salute completo e in funzione. La Regione dica chiaramente tempi e intenzioni su questa situazione e su quella delle altre zone sensibili dell’emergenza, ma non aspetteremo tempi biblici, e conclude, con il Sindaco Silvana Di Palma, siamo pronti a far valere, in ogni sede i diritti di salute dei cittadini del territorio”.