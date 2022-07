Pensionato in vacanza a Villacanale punto da un insetto, corsa al Caracciolo: Grazie al personale sanitario, l'ospedale non deve chiudere

Antonino Mastronardi, pensionato, residente a Roma, trascorre tre mesi nella stagione estiva nella contrada agnonese di Villacanale. Qualche giorno fa ha vissuto una brutta esperienza a causa di una puntura di un insetto. Il signor Mastronardi ha avuto una reazione allergica che lo ha spinto a recarsi urgentemente presso l'Ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone dove veniva prntamente assistito scongiurando ulteriori complicazioni. Di seguito il messaggio di ringraziamento ai medici e al personale che lo hanno curato e l'appello alla politica per scongiurare la chiusura di un presidio territoriale definibile salva vita.

"Un grazie di cuore ai dottori e agli infermieri dell’Ospedale di Agnone che questa mattina sono intervenuti prontamente per soccorrermi dopo che la puntura di un insetto mi ha scatenato una pericolosa reazione allergica. Un episodio che mi ha toccato personalmente e che mi spinge a ribadire, soprattutto nei confronti di quanti hanno delle responsabilità politiche, l’importanza fondamentale di un ospedale pienamente efficiente collocato in Alto Molise. Se vi fosse stata la necessità di allontanarmi, in quanto l’Ospedale di Agnone non fosse stato in condizioni di intervenire, probabilmente non sarei stato io a raccontarvi quanto accadutomi. Difendiamo il nostro ospedale!

Antonino Mastronardi pensionato residente a Ciampino e che nei 3 mesi estivi vive a Villacanale"