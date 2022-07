Due donne vincono il concorso per vigili urbani del comune di Agnone

E' stata pubblicata sul sito online del comune di Agnone la graduatoria degli idonei al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di nr.2 posti part-time (18 ore settimanali) di AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE VIGILE URBANO CAT.C - posiz.econom. C1, di cui uno riservato prioritariamente a volontario delle Forze Armate ai sensi dell'art.1014, c.4 e dellart.678 c.9 del D.Lgs. 66/2010 e di assumere in ruolo a tempo indeterminato part-time 50% , con decorrenza 18 luglio 2022, nel posto di “Agente Polizia Municipale” Cat.C posizione economica C1: - Panichella Lucia, nata a Riccia (Cb) il 16/04/1974 - Melfi Bianca, nata a Larino (Cb) il 03/07/1989 rispettivamente 1^ e 2^ classificata nella graduatoria finale di merito del concorso per la copertura di nr.2 posti di Agente Polizia Municipale, di cui uno riservato prioritariamente a volontario delle forze armate ai sensi dell’art.1014, c.4 e dell’art.678 c.9 del d.lgs. 66/2010;

https://www.altomolise.net/archivi/documenti/2022/V/VIGILICONCORSO-Wkngaw.pdf

https://www.altomolise.net/archivi/documenti/2022/M/modalitaconcorso-d1yGzC.pdf