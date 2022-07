Nicola non ce l'ha fatta: dichiarata la morte cerebrale per il ragazzo folgorato al parco giochi

MONTENERO DI BISACCIA. Tredici giorni, tanto è durata la muta agonia interrotta solo dal suono delle macchine che hanno provato a tenerlo in vita. Nicola, il ragazzo rimasto folgorato la sera del 28 giugno durante la festa di san Paolo, non ce l'ha fatta.

La morte cerebrale è stata dichiarata poco prima di mezzogiorno all'ospedale di Foggia, dove era ricoverato nel reparto di rianimazione pediatrica. La notizia si è diffusa in un baleno nel paese che, in tutti questi giorni, è rimasto in apprensione per le condizioni dell'adolescente, apparse molto gravi da subito dopo l'incidente. Il quale è avvenuto nel parco giochi "Don Nino", proprio accanto alla chiesa di san Paolo, durante la penultima sera dei festeggiamenti dedicati al santo. Per cause da accertare e su cui stanno indagando gli specialisti di Carabinieri e Vigili del fuoco, il ragazzo sarebbe rimasto folgorato dopo il contatto con un lampione mentre giocava con gli amici. E' stato subito soccorso da alcune persone presenti, poi è arrivato il 118 dalla vicina postazione. Le difficili operazioni di rianimazione, il trasporto prima al San Timoteo di Termoli, poi al Riuniti di Foggia, centro più adatto a emergenze del genere. Infine tredici giorni di lotta e di coma indotto con i farmaci per proteggere il cervello.

Eppure si sperava, nonostante le notizie che trapelavano fossero brutte sin dal primo giorno. L'adolescente non ha ripreso conoscenza da quella sera, se n'è andato così, senza un ultimo saluto, senza un addio. E' sconcertante dover usare un tempo al passato: Nicola aveva solo quattordici anni. E li ha compiuti ieri, su quel letto d'ospedale, senza accorgersi del suo ultimo compleanno.

