Dopo due giorni di ricerche è stato ritrovato a San Polo Matese il corpo, senza vita, del sig. Raffaele Botticella, il 62enne di Torrecuso (BN) che si era allontanato dalla propria abitazione nella mattinata dello scorso 9 luglio 2022 e la cui auto era stata rintracciata in questa provincia, nei pressi della S.P. 106, in località Gallinola.

Le ricerche, attivate da questa Prefettura non appena appresa la notizia della denuncia presentata dai familiari, sono state svolte senza interruzione da parte di tutte le componenti del soccorso rappresentate nel C.C.S. e sono proseguite con l'ausilio di squadre di terra, unità cinofile, elicotteri e droni per l'esplorazione dell'ambiente montano in molti tratti impervio, fino alla tarda mattinata odierna quando, ad opera del personale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, supportato da cani molecolari, è avvenuto l’infausto rinvenimento.

Campobasso, 12 luglio 2022