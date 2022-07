Palazzo Vitale, il presidente incontra Castrataro su Infermieristica e Centro Alzheimer a Isernia. Toma: proficua collaborazione

“Valutiamo positivamente il confronto di oggi, che è servito a fare chiarezza su due punti molto sentiti dalla cittadinanza isernina, vale a dire la prosecuzione del Corso di laurea in Infermieristica e l’istituzione di un Centro diurno Alzheimer. In ordine alla prima questione, abbiamo chiarito che attendiamo dalla Sapienza una risposta alla nostra proposta di Protocollo d’intesa triennale, inoltrata lo scorso 21 aprile. Con riferimento al Centro Alzheimer, non c’è nessuna preclusione ad attivarlo a Isernia, sempreché vengano individuati locali idonei.

Quando tra le istituzioni c’è confronto, dialogo, collaborazione, i risultati arrivano prima”.

Lo ha detto il presidente Toma a margine della riunione che avuto luogo questa mattina, a Palazzo Vitale, con il sindaco Castrataro e l’Amministrazione comunale di Isernia, presenti anche il dg Salute, Lolita Gallo, e il dg Asrem, Oreste Florenzano.