Calcio Serie D, i GialloblÃ¹ puntano a valanghe di gol: dalla Spagna arriva Bentos

L'ultimissimo acquisto del Vastogirardi è Sebas Bentos, prima punta classe '99, rapido e dotato di grande tecnica abbinata ad un ottimo senso del goal. Uruguaiano con cittadinanza spagnola, è cresciuto nel settore giovanile dell'UD Las Palmas.



A livello di prima squadra ha vinto il campionato di Tercera division in Spagna con il Mensajero e si è poi trasferito in Italia dove ha segnato 15 reti nel campionato di Eccellenza Pugliese.



Ringraziamo l'avvocato Belen Sosa per la buona riuscita di questa nuova operazione, che serve a ricostruire la struttura della nuova squadra altomolisana.