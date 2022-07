Agnone al via da oggi i lavori di rifacimento dell'asfalto sul corso principale. 90mila euro l'impegno di spesa della provincia di Isernia

Oggi lunedi' 25 luglio hanno preso il via i lavori per il rinnovo del fondo stradale di via Roma. I lavori interessano il tratto provinciale che va da Via Roma nei pressi del distributore della benzina, fino all'imbocco di Via Matteotti, vicino il bar Nuovo Legionario.

Per tale lavoro la provincia di Isernia ha previsto un impegno di spesa di 90mila euro. Se ci saranno risorse aggiuntive è previsto il proseguimento dei lavori a partire dal distributore di benzina fino all'Hotel Duca del Sannio. Un grosso articolato che graffia, ricicla e mette in posa la nuova pavimentazione stradale occupa metà della carreggiata. Due vigili urbani regolano il traffico.