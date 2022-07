Un nuovo strumento per la promozione territoriale. Al via la nuova versione del sito capracotta.com. 

Moderno, bello, accattivante, fruibile e finalmente all’altezza di Capracotta. Si presenta così la nuova versione del sito https://www.capracotta.com/, da anni attivo come vetrina anche per l’alto Molise ed ora oggetto di un riuscito restyling.

«C’è voluto un po’ di tempo e perciò ci scusiamo con le miglia

ia di persone che tutti i giorni si collegano per vedere il nostro amato paese ma sicuramente il tempo di attesa non è stato vano – osserva il sindaco Candido Paglione nel presentare il rinnovato sito. Che poi puntualizza:

non è il sito comunale della pubblica amministrazione, obbligatorio per legge e che è sempre stato attivo, ma uno strumento per la promozione territoriale. Uno strumento potente – prosegue Paglione – che ovviamente richiede, perché funzioni a dovere, il concorso e la collaborazione dell’intera comunità locale e di tutti gli attori “interessati”.

A loro va dunque l’invito a continuare a lavorare con coi in questa direzione.

È, insomma, un ulteriore, importante, passaggio in quel percorso di investimento sul turismo, che è una delle nostre risorse e sulla conoscenza di quella “montagna di cose belle” che abbiamo».

Capracotta, 26 luglio 2022