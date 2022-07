Presentazione a Agnone della "Card Alto Medio Sannio", un efficace strumento per la promozione e la commercializzazione del territorio

Di fronte ad un folto parterre e agli amministratori e sindaci dell'Area Snai Alto Medio Sannio, è avvenuta, a Palazzo San Francesco di Agnone, la presentazione della Card Alto Medio Sannio, una carta turistica nata da un progetto Snai sul turismo integrato e la collaborazione di ben 33 comuni dell'area stessa. La presentazione del progetto, dopo il breve intervento introduttivo del sindaco di Agnone comune capofila, Daniele Saia, ad opera del coordinatore del progetto Gianlorenzo Molino che ha illustrato gli obiettivi che si intendono raggiungere, e il progetto stesso. Presenti altresì all'evento il coordinatore tecnico dell'Area Snai Alto Medio Sannio, Mario Di Lorenzo e la presidente del Gal Alto Molise Serena Di Nucci. Il progetto Snai ha richiesto un impegno di spesa di circa 184mila euro.

E' la prima volta in Molise l'attivazione e la distribuzione di una carta turistica . La Alto Medio Sannio Card prevede sconti e vantaggi per i visitatori. Le tourist card sono strumenti che vengono proposti ai turisti e ai visitatori per migliorare l’esperienza di visita di un territorio, agevolando l’accessibilità ai luoghi ed ai servizi. Nate alla fine degli anni ‘80, le card sono state inizialmente utilizzate soprattutto per agevolare la fruizione dei servizi culturali e le relazioni tra i relativi gestori,.

Le card si sono successivamente trasformate in uno strumento di collegamento tra le diverse tipologie di servizi (cultura, trasporti, ristorazione, svago, sport) al fine di migliorare il grado di soddisfacimento della domanda in una logica di marketing integrato.

La carta sconti Alto Medio Sannio è gratuita, è allegata ad una guida in doppia lingua (italiano e inglese) mette in rete 16 luoghi di attrazione, 75 operatori pubblici e privati, di cui 59 operatori turistici della ristorazione, dei prodotti tipici e dei servizi turistici