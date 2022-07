Aned: Niente trasporto e nessuna accoglienza per i dializzati estivi presso il centro di Agnone

Chieti, 27 07 2022

Dopo aver atteso ormai da circa un mese risposta da ASREM, giunta attraverso un servizio di RAI 3, in cui si è affermato che “si è in contatto con il responsabile del servizio per risolvere il problema” e in merito al trasporto dei dializzati che “se ci sono particolari necessità ASREM provvede”, cosa in realtà non vera, in quanto, nel mese di maggio 2022, per esempio, i dializzati Covid del Centro di Agnone hanno dovuto provvedere con mezzi propri a recarsi presso il Centro Dialisi COVID di Campobasso, mettendo in pericolo di contagio i loro familiari accompagnatori, la Segreteria Regionale ANED è molto delusa, in quanto ancora una volta i dializzati originari di questa zona rimangano sballottati a destra e sinistra per godere di qualche giorno di vacanza e in Molise il traporto ai dializzati disabili, indigenti, che ne hanno bisogno, per criticità varie sanitarie e sociali, non è assicurato. In questi giorni, purtroppo, in Molise, viene disatteso il sacrosanto diritto dei cittadini Dializzati, prima il trasporto e ora addirittura le ferie.

Noi di Aned ci siamo dovuti ancora e ancora impegnare per chiedere cortesie a presidi e direttori di reparto per accogliere patologici che per vivere hanno bisogno di una terapia salvavita come la dialisi. La condizione in cui vivono i dializzati di questa regione ci preoccupa sempre di più: non solo non si riesce a trovare una quadra per il trasporto di questi pazienti, ma non si riesce nemmeno nella più semplice delle cose, accogliere una decina di persone e i loro familiari che pagano le tasse per mantenere case vacanza di cui non posso usufruire, fa male pensare che debbano rinunciare a godere di qualche giorno di ferie.

Siamo stati attenti a non offendere e intaccare la sensibilità di questa Amministrazione ma sentirsi rispondere NO ancora una volta ci ha stancati, la pazienza è finita. Avevamo proposto soluzioni, come il ripristino del contingente infermieristico ad Agnone con n. 5 infermieri almeno, ma, attraverso canali non ufficiali, abbiamo appreso che non è possibile. Intanto risulta che vi è una lista di attesa di dializzati della zona che non può entrare in trattamento dialitico causa questa carenza. Non ci sembra questo il serio il modo di affrontare questo problema Purtroppo, con tutta la stima possibile, evidentemente a causa delle condizioni di lavoro in cui il personale opera, dobbiamo supporre che in Regione alcuni sanitari non hanno capito il senso del loro lavoro per il quale sono retribuiti.

Non è più possibile tollerare certi atteggiamenti: una domanda, personalmente come si sentono nel lasciare a casa quei pochi pazienti che ancora possono permettersi qualche giorno di vacanza? Abbiamo chiesto alla Asrem, in modo garbato, gentile, accorato, l’esigenza di inserire nel reparto di dialisi di Agnone un infermiere per accogliere questi ammalati, per il quale esiste già un avviso interno di mobilità infermieristica di trasferimento da Isernia in cui vi sono 2 infermieri che hanno fatto richiesta e uno è disponibile a lavorare nel centro dialisi di Agnone, ci siamo sentiti in coro negare ancora una volta questa opportunità.

La Segreteria ANED ringrazia il Dott. Cerasoli di Sulmona e i suoi collaboratori se un paziente da Milano potrà venire a visitare il suo Papà di 102 anni che vive in un istituto a Borrello, che dista da Agnone 20 km, dove tra l'altro questa famiglia paga le tasse per mantenere una casa vacanza e invece sarà costretto a fare 120 km per andare nel presidio che dirige lo stesso Dott. Cerasoli, che con non poche difficoltà ha trovato un posto disponibile. Tuttavia, non condividiamo più il modo di procedere del Presidente della Regione nonché Commissario ad Acta Donato Toma, del Direttore Generale ASREM Oreste Florenzano, incontrati presso la sede della giunta regionale già in novembre 2021 per il problema trasporto, che, a loro dire, sarebbe stato risolto in brevissimo tempo, e della Dottoressa Gollo, Direttore Sanitario Asrem su questi argomenti. ANED continuerà il suo fattivo impegno per i dializzati molisani e per tutti coloro che hanno diritto a venire in vacanza in modo serrato e costante, e sarà presente più che mai per difendere i giusti diritti di questa categoria, non escludendo azioni legali

. Segretario Aned Regione Abruzzo e Molise Dott.ssa Marina Stoppani