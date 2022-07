Calendario eventi estivi agnonese, 40 mila euro per qualche novità ma molto déjà vu

Oggi 28 luglio finalmente e' stato presentato il calendario degli eventi estivi del comune di Agnone. Gli eventi riguardano un arco temporale di circa un mese con inizio il 30 luglio e termina con due eventi i primi di settembre.

La presentazione e' avvenuta al comune di Agnone in via Verdi, presenti il sindaco di Agnone Daniele Saia, il vice sindaco e assessore alla cultura Giovanni Di Nucci, la consigliera comunale Michela Cerbaso, l'assessora alle politiche sociali Enrica Sciullo. La presentazione inizialmente da remoto da parte di un componente dello staff del Sindaco ,Umberto Di Cioccio, ma il collegamento era deficitario e non si riusciva a comprenderne i contenuti. Presente Ilaria Di Somma vice presidente della Pro Loco di Agnone.

Il cartellone è impostato su eventi culturali, enogastronomici, ludici con l'intenzione di soddisfare le esigenze di un pubblico variegato, i giovani, i meno giovani, i bambini.

Il sindaco ha ringraziato gli sponsor, l'Associazione Culturale Villacanale e tutti quelli che hanno contribuito alla organizzazione degli eventi.

Il costo della organizzazione si aggira sui 40mila euro di cui : fondi regionali 20mila euro, 10mila euro dai fondi comunali e altrettanti 10 mila dalla Pro Loco di Agnone. Il programma e' stato presentato con con notevole ritardo e rispetto agli altri anni non presenta grosse novità, e tra l'altro in calendario sono stati iscritte anche le feste relative alla madonna degli Angeli di Fontesanbuco che vede come ospite Gigione e per la festa dell'Immacolata in contrada montagna si esibiranno gratuitamente i Cugini di Campagna

Molte le iniziative a cura delle associazioni culturali come la presentazione di libri a cura del CSM, intrattenimenti musicali, visite nei musei, nelle chiese e uno degli eventi di maggior rilievo l'iniziativa di Villacanale del 4 agosto dove e' previsto un incontro con il fondatore del Gruppo Abele e Libera Contro le Mafie, Don Luigi Ciotti. L'evento a cura dell' Associazione Culturale Villacanale a 30 anni dalle stragi di Capaci e Via D'amelio dal titolo “ Cucire il presente al passato per non dimenticare”

Da un punto di vista musicale grande partecipazione della Casa Cantoniera della musica, L'associazione culturale Moduel, il teatro dialettale, la banda dei bersaglieri e il musicista agnonese Vittorio Sabelli che si esibirà alle cascate del Verrino e a Montecastelbarone e inoltre uno spettacolo in piazza Plebiscito “ Lercio Live”.

Non mancherà come di consueto il festival internazionale del Folklore. E' previsto anche il concerto musicale Eddy Palermo, bossa jazz trio. L'artista e' un chitarrista di fama internazionale di formazione jazzistica, il suo stile è radicato nei classici della chitarra jazz ma con una evoluzione del tutto personale. Si esibiranno anche iI Bottari, band dai ritmi ancestrali.

Una bella novità in uso per molti anni ad Agnone poi caduta nel dimenticatoio, la proiezione di alcuni film nella bella cornice della scalinata di Sant'Antonio

Una interessante iniziativa viene anche dal comitato di quartiere del centro storico che ha organizzato il concerto di Shanna Whaterstown, considerata una delle più interessanti voci blues femminili degli ultimi anni, e' una artista americana, nata nel Sud degli Stati Uniti e cresciuta nelle “churches” della sua città cantando prevalentemente gospel, per poi trasferirsi a New York poco più che adolescente. Inoltre si svolgeranno altri eventi presso alcune fontane agnonesi a cura del comitato di quartiere agnone centro.

Il programma degli eventi a cura della Pro Loco e del Comune di Agnone presenta qualche novità, ma in linea di massima ripercorre un percorso da DEJA VU e con un utilizzo di denaro pubblico pari a 40mila euro forse le aspettative erano maggiori. Ci si aspettava anche l'apertura di un infopoin nel centro agnonese ma ad oggi le informazioni vengono fornite esclusivamente dalla Pro Loco che funziona a singhiozzo e con il supporto dei volontari della protezione civile.