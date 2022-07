Covid, vaccini quarta dose al Caracciolo, dopo due anni di pandemia, la ASREM riconosce il diritto alla salute in Alto Molise

Un risultato importante a tutela di tutti gli abitanti dell’Alto Molise.

Dopo due anni di vaccinazioni praticate a Palazzo San Francesco ad opera esclusiva dei volontari, la Asrem riconosce il diritto alla salute in Alto Molise. Encomiabile l'opera dei volontari ad Agnone che hanno praticato migliaia e migliaia di vaccinazioni nei periodi piu' bui della pandemia ma la Sanità in Italia è pubblica ed e' un diritto costituzionale, il volontariato è una grande conquista civile del paese Italia ma non puo'essere sostitutivo dello stato.