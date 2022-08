Green and Energy Innovation, illustrato Avviso di prossima pubblicazione

Incontro questa mattina, in presenza e da remoto, per illustrare i contenuti e le finalità della Scheda “Green and Energy Innovation”, intervento che si inserisce nell’ambito delle azioni programmate a livello regionale per rilanciare la “Competitività del sistema produttivo” (Asse III Programma Operativo Complementare - POC Molise 2014-2020) e per il quale sarà previsto apposito Avviso pubblico.

L’obiettivo è quello di superare la crisi economica ed energetica in atto a livello internazionale attraverso il sostegno al sistema produttivo regionale, costituito da piccole e medie imprese, che potrà beneficiare di agevolazioni volte a migliorare i processi produttivi attraverso investimenti “green” ad alta intensità di innovazione, basati sull’efficientamento energetico e sull’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, in coerenza con la Strategia europea che prevede il raggiungimento della Carbon Neutrality al 2050.

Al fine di contribuire alla transizione e alla ottimizzazione energetica degli impianti industriali e in linea con gli obiettivi di policy individuati dalla Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione Molise, verranno finanziati interventi volti al rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo e all’introduzione di nuove tecnologie tese a ridurre i costi energetici dei processi produttivi e a superare la crisi energetica che interessa l’intero comparto produttivo regionale.

A titolo esemplificativo, è prevista la realizzazione di investimenti in beni materiali (macchinari, impianti) e immateriali, funzionali all’adozione di soluzioni innovative per la gestione e l’introduzione di innovazioni di processo/prodotto, compresa l’installazione di impianti di produzione ibridi alimentati anche da energia da fonte rinnovabile; inoltre, sarà data priorità alla costituzione di gruppi di autoconsumo collettivo di energia e alle comunità energetiche.

La dotazione finanziaria è pari a € 4.000.000,00 a valere sulle risorse POC Molise2014/2020 Asse3 “Competitività sistema produttivo”.

La Regione Molise si riserva di incrementare la dotazione finanziaria dell’Avviso. Sono ammesse al sostegno le micro e piccole imprese artigiane, commerciali e dei servizi, indipendentemente dalla loro forma giuridica, come definite dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE aventi sede operativa nel territorio regionale. Sono ammesse anche le imprese che si costituiscono sotto forma di comunità energetica.