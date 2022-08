Nella notte alcuni mezzi da cantiere sono andati a fuoco a Castiglione Messer Marino (CH). L’intervento dei Vigili del Fuoco di Agnone (IS) ha limitato i danni estinguendo le fiamme. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti di competenza e i Vigili del Fuoco di Vasto (CH) competenti per territorio.