Allievi agenti Polizia di Stato, in 80 donano il sangue nella postazione Fidas

Nella mattinata odierna, organizzata dall'Associazione "Donatorinati" della Polizia di Stato, circa 80 frequentatori del 218° corso per Allievi Agenti della Polizia di Stato hanno donato il sangue nella postazione allestita in collaborazione con la FIDAS (Federazione Italiana Associazioni Donatori Sangue), presso il piazzale d'Armi della Scuola di Polizia di Campobasso "Giulio Rivera".

Grande partecipazione e un pizzico di emozione hanno caratterizzato l'evento, trasmesso in diretta sulla rete ammiraglia della Rai, nel corso del programma Uno Mattina, condotto da Massimiliano Orsini.

Nel suo intervento il Direttore della Scuola, d.ssa Valeria Moffa, ha ringraziato i giovani donatori, celebrando l'impegno di chi dona, nella salvaguardia della propria salute e in coerenza con i valori su cui si fonda la Polizia di Stato, in particolare con l'impegno al servizio del Paese, nello spirito del motto "Esserci Sempre".

Particolarmente appassionate le testimonianze due allievi, Chiara del Viscio e Gianluca Lamonaca, giovani, poliziotti e donatori.