Barriquebar alla baita di Prato Gentile. 5 agosto inaugurazione con il live del trio di Demian Dominguez uno dei piu' grandi chitarristi rock blues al mondo

Il Barriquebar raddoppia e si trasferisce in uno dei luoghi cult della nostra Regione, in alto Molise, e per la precisione alla BAITA di PRATO GENTILE a CAPRACOTTA. La baita di Prato Gentile e' stata data in locazione a seguito di una asta andata deserta, alla ditta “Barrique Company srls” con sede in Isernia