RFI, Linea Caserta-Cassino: Modifiche al programma di circolazione treni per lavori di manutenzione straordinaria

da lunedì 8 a domenica 28 agosto

attivato un servizio di bus sostitutivi

Campobasso, 5 agosto 2022

Da lunedì 8 a domenica 28 agosto Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) eseguirà interventi di manutenzione straordinaria sulla linea Caserta – Cassino.

Per consentire l’operatività dei cantieri il programma di circolazione dei treni sarà modificato, con la sospensione del traffico ferroviario tra le stazioni di Sparanise e Cassino.

I treni Regionali Campobasso – Roma (e viceversa) saranno sostituiti da bus tra Campobasso e Cassino per poi proseguire la corsa in treno. I treni Regionali Campobasso – Caserta – Napoli (e viceversa) saranno sostituiti con bus per l’intero percorso.

L’orario dei bus potrà variare in base alle condizioni del traffico.

Le fermate dei bus saranno effettuate nei piazzali di stazione ad eccezione di Vinchiaturo (fermata autobus extraurbani) e Baranello (Largo Zullo).

Tutti i canali informativi e di vendita sono aggiornati con la nuova offerta.