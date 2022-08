Capracotta, il sindaco Paglione: "sui social interventi altamente diffamatori contro di me, informerò la Procura competente"

Candido Paglione in un post sui social comunica la sua intenzione di “esporre i fatti presso la competente Procura” a riguardo di commenti e frasi ritenute offensive nei suoi confronti apparse sui social

La dichiarazione di Paglione:

"Nei giorni scorsi sono apparsi sui canali social degli interventi altamente diffamatori nei riguardi della mia persona e dell’amministrazione che rappresento, che nulla hanno a che vedere con la legittima critica politica, e che mi inducono ad esporre i fatti presso la competente Procura affinché vengano perseguiti i responsabili per le ipotesi di reato che verranno ritenute sussistenti.

In tanti anni di attività politica e amministrativa - a diversi livelli istituzionali - non mi era mai capitato di dover registrare tante ingiurie e calunnie.

Naturalmente, ho deciso di intraprendere la via giudiziaria, non solo e non tanto per mettere fine al fango che gratuitamente alcuni stanno riversando sulla mia persona, quanto soprattutto per tutelare e difendere nei modi più opportuni l’istituzione che rappresento.

Sono un amministratore di lungo corso e conosco bene la deontologia comportamentale ed il rispetto delle regole, sempre e in ogni circostanza. Provare, pertanto, ad adombrare dubbi sulla correttezza degli atti adottati dal sottoscritto e dagli organismi istituzionali che presiedo, rappresenta qualcosa che va immediatamente chiarito nelle sedi giudiziarie preposte.

Se qualcuno ha sbagliato – e lo deciderà la magistratura – è giusto che paghi, perché non si può continuare ad offendere gratuitamente la dignità e la reputazione delle persone e delle istituzioni che queste rappresentano."