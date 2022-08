Polisportiva Olympia Agnonese,Mario Russo si dimette. Una donna il nuovo presidente?

E' il sindaco di Agnone, Daniele Saia che annuncia le dimissioni da presidente della Polisportiva Olympia Agnonese di Mario Russo. Al presidente uscente tutti gli riconoscono serietà nellla gestione passata, ma le dimissioni sono inderogabili. Anche quest'anno l'iscrizione al campionato di Eccellenza e' stata effettuata, ma bisognerà lavorare alla costruzione di un nuovo organigramma dirigenziale. Saia fa un appello alle forze imprenditoriali, ai cittadini, alla dirigenza dimissionaria, per uno sforzo corale e collettivo affinchè la oramai settantenne realtà sportiva agnonese continui il suo percorso. Sarebbe auspicabile anche la fusione di più società calcistiche che insistono sul territorio agnonese per non disperdere le poche forze residue esistenti e altresi' sarebbe una grossa novità se il nuovo presidente fosse una donna

Queste le dichiarazioni del Sindaco:

Il Presidente della Polisportiva Olympia agnonese Mario Russo ha deciso di lasciare il suo incarico. Nel corso di questi mesi alla guida della società, Russo si è impegnato con profitto nello svolgimento delle attività relative alla stagione sportiva e per questo l’Amministrazione lo ringrazia sentitamente.