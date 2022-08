Incidente d'auto sulla SS 16, VVF salvano un 49 enne di Petacciato rimasto intrappolato nell'abitacolo dell'auto.

Poco dopo le ore 15 è avvenuto un incidente stradale, sono rimaste coinvolte due auto, sulla SS16 ( agro di Petacciato )

I VVF del distaccamento di Termoli hanno effettuato manovre di estricazione per liberare un 49 enne di Petacciato rimasto intrappolato nell'abitacolo dell'auto in cui viaggiava. Il malcapitato per le ferite riportate è stato trasportato presso l' ospedale di Pescara con elisoccorso 118 . Presenti in loco ciascuno per le proprie competenze una volante polstrada ed un nucleo radiomobile di Termoli