Elezioni politiche 2022: Caterina Cerroni, segretaria dei Giovani democratici, candidata alla camera sul maggioritario

Da quello che si apprende da fonti attendibili il Partito democratico del Molise ha chiuso sui nomi per la corsa alle elezioni politiche del 25 settembre: Caterina Cerroni, la segretaria dei Giovani democratici e già candidata alle Europee nel 2019 correrà per la Camera sul maggioritario mentre il segretario regionale dem, Vittorino Facciolla, sul proporzionale. Per questioni di alternanza di genere c’è ancora un nome di donna da proporre domani alla direzione nazionale del Pd per l’ok definitivo sul proporzionale, ma sarà, come è noto, una candidatura di servizio.

Partita interessante anche per il Senato dove Rossella Gianfagna, già dirigente del Mario Pagano di Campobasso, sarà candidata sul maggioritario mentre il dottor Giuseppe Cecere, l’ex primario di Chirurgia del Cardarelli e strenue difensore della sanità pubblica, è stato indicato per il proporzionale.