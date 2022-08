Auto prende fuoco e finisce fuoristrada sulla Fondovalle Sinarca

Un' auto ha preso fuoco mentre percorreva la strada provinciale FV Sinarca, Termoli. Il conducente si è accorto di quanto stava accadendo e ha perso temporaneamente il controllo dell'auto finendo fuori strada nella macchia adiacente.

Ma tempestivamente è riuscito ad abbandonare l'autovettura che ha provocato un incendio all'interno della macchia. Provvidenziale è stato l'intervento di due squadre di VVF provenienti da Termoli. Grande spavento per il malcapitato prontamente sottoposto alle cure di personale 118. Presente una Volante della PS per quanto di competenza Le cause dell'evento sono in corso di accertamento.