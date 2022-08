Grosso incendio sulla SP tra Castiglione MM e Schiavi D'Abruzzo : rogo devasta oltre 5 ettari di terreno

Un grosso incendio si è sviluppato durante la serata del 22 Agosto lungo la provinciale tra Castiglione Messer Marino e Schiavi di Abruzzo, al chilometro tre e quattrocento. L'allarme e' scattato intorno alle ore 22.00

Sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco della compagnia di Vasto CH, sul posto anche la pattuglia dei carabinieri di Castiglione MM. Le fiamme questa mattina ancora non sono state domate del tutto e si prevede l'intervento di un velivolo aereo perchè la zona interessata, costituita in prevalenza da prato e macchia mediterranea, in assenza di nuclei abitativi, è particolarmente impervia e non consente l'accesso ai normali mezzi anticendio.Intervenuti a supporto molti volontari della protezione civile di Castiglione M.M