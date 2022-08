Carabinieri di Isernia – Furto in un negozio del centro con busta schermata antitaccheggio. Arrestato 22enne.

In un noto esercizio commerciale del centro cittadino, nel primo pomeriggio, gli addetti alla vendita hanno sorpreso un uomo che, dopo aver asportato prodotti di profumeria dagli scaffali, del valore di circa 100 euro, stava per fuggire. L’autore, un 22enne di nazionalità georgiana, non aveva messo in conto il fulmineo intervento di una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Isernia che stava percorrendo le vie del centro pentro. I Militari, transitando davanti all’esercizio, hanno notato dei movimenti sospetti e sono subito entrati bloccando il soggetto prima che potesse darsi alla fuga.

L’uomo aveva con sé una busta tipica “shopper” da negozio, con i manici in corda, che conteneva una pellicola metallica idonea a schermare il contenuto dai meccanismi anti-taccheggio. Le placche antifurto applicate sulla merce del negozio, infatti, non hanno fatto scattare l’allarme una volta oltrepassate le barriere.

Il soggetto è stato tratto in arresto e condotto presso gli Uffici del Comando Compagnia dei Carabinieri di Isernia per le incombenze del caso, per poi essere tradotto in carcere a disposizione della locale Procura della Repubblica. Il Tribunale di Isernia ha convalidato l’arresto e condannato l’uomo alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 200 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Isernia, 23 agosto 2022.