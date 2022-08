Un fulmine colpisce tre ragazzi a Campo Imperatore, uno Ã¨ grave

Tre ragazzi sono stati colpiti da un fulmine sul Gran Sasso. Uno di loro è grave. I tre giovani mentre erano a 200 metri dall'albergo di Campo Imperatore a ridosso dell'Osservatorio Astronomico, sui 2150 metri d'altezza, sono stati colti di sorpresa da un temporale improvviso. Un fulmine, colpendoli, ha sbalzato via due di loro e si è abbattuto in pieno sul terzo. I due, all'inizio sotto shock, non si sono fatti nulla, a differenza del terzo ragazzo le cui condizioni sono subito apparse gravi.

Sul posto è intervenuto l'elisoccorso del 118 con a bordo i sanitari e il tecnico del Soccorso Alpino Abruzzese. Il ragazzo è stato subito rianimato e poi trasportato in ospedale all'Aquila.