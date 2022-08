Vandalizzata teca DAE( defibrillatore semiautomatico esterno) a piazza UnitÃ  D'Italia

Agnone paese cardioprotetto e' dotato di apparecchiature che vengono utilizzate in caso di emergenza. I DAE (acronimo del defibrillatore semiautomatico esterno) in numero di tre, sono stati posizionati in punti strategici della cittadina in teche termo-riscaldate (e quindi resistenti anche alle bassissime temperature)

Ebbene la teca termo resistente del defibrillatore posizionato in Piazza Unità d'Italia, punto strategico, nei pressi delle fermate degli autobus, e' stata irresponsabilmente manomessa, Il vetro a protezione del prezioso defibrillatore contenuto all'interno e' stato forzato al punto da sganciarlo dalla guarnizione. Pertanto adesso la teca e' semiaperta esponendo il prezioso strumento a ulteriori manomissioni o agli effetti di agenti atmosferici come la pioggia. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Agnone che stanno facendo accertamenti sugli eventuali responsabili di tale atto sconsiderato che lede gli interessi sanitari di una intera comunità.