Ricerca di figure professionali da inserire in ComunitÃ  riabilitative per minori e psichiatriche nel Nord-Italia di nuova apertura

L’azienda friulana Sereni Orizzonti - tra le prime tre realtà in Italia nel settore socio-sanitario – ha in programma l’apertura di nuove Comunità riabilitative per minori e psichiatriche nel Nord-Italia.

Le Comunità garantiscono assistenza in un percorso volto a riprendere contatto con la realtà esterna ripristinando i compiti evolutivi e svolgendo una funzione di collegamento e mediazione con la rete sociale e la famiglia.

In vista delle imminenti aperture l’azienda ha attivato le procedure di ricerca e selezione del personale che verrà impiegato in struttura, offrendo anche un incentivo economico a coloro che vorranno trasferirsi. Le nuove comunità di Sereni Orizzonti saranno aperte nei prossimi mesi e avranno sede in Piemonte, in provincia di Cuneo e Torino: accoglieranno pazienti con patologie psichiatriche o minori con comportamenti problematici.

«Stiamo cercando diverse figure professionali da inserire nella struttura» – afferma Maria Suriano, referente regionale di Sereni Orizzonti – «La ricerca è aperta per Educatori Professionali, Educatori Sanitari, Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica, Oss e Infermieri».

«Queste aperture garantiranno la creazione di nuovi posti di lavoro» - dichiara Mario Modolo, direttore del gruppo Sereni Orizzonti - «E contribuiranno a colmare la richiesta di assistenza in un settore così delicato. Le nostre Comunità sono seconde case all'interno delle quali si creano insieme percorsi di vita nuovi».

Tutti i professionisti interessati possono inviare il loro curriculum vitae all’indirizzo ufficiale segreteria@sereniorizzonti.it o chiamare il numero 320.7108597 o il 345.1682229.