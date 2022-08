Grande partecipazione ad Agnone per l’ultimo saluto a Paola Cerimele

La camera ardente è stata allestita in un luogo da lei molto amato, dove da giovanissima ne ha cavalcato le scene e successivamente ha ricoperto il ruolo di direttrice artistica portando su quel palco le piu famose compagnie teatrali nazionali. Il Teatro Italo Argentino di Agnone gremito di tante persone, amici, conoscenti, estimatori, in fila per portare l'ultimo saluto a Paola Cerimele, deceduta in un tragico incidente stradale. Le sorelle Giovanna e Fausta, il fratello Domenico, i nipoti, i parenti a vegliare sulla salma della bella e brava attrice agnonese . La commozione era tanta sui volti, gli occhi di molti gonfi di lacrime e un senso di impotenza che assale difronte alla vita drasticamente spezzata di una giovane donna con ancora tanti progetti da realizzare. Un lutto difficile da elaborare. La bara inondata di fiori bianchi, calle, rose ,lisianthus con sfumature cromatiche dal bianco al giallo, dal blu al viola e dal rosa al rosso.

Una giovane e brillante donna se ne va per sempre e lascia la comunità muta dal dolore in un silenzio assordante. La camera ardente è aperta all'ultimo saluto fino alle ore 19.30 di questa sera e da domani mattina a partire dalle 9.30 . La cerimonia funebre si terrà alle ore 16, presso la chiesa di Maria Santissima di costantinopoli