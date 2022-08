Paola Cerimele, oggi i funerali presso la chiesa di Maria Santissima di Costantinopoli

Si sono celebrati oggi, ad Agnone presso la chiesa Maria Santissima di Costantinoppoli i funerali di Paola Cerimele. Il 25 agosto, l'attrice viaggiava a bordo della sua Panda insieme a Raffaello Lombardi , suo compagno di vita, in un violento incidente d'auto frontale ha perso la vita e il suo compagno e' rimasto gravemente ferito e tutt'ora ricoverato presso l'ospedale di Pescara.

Dolore immenso per la perdita della giovane, brava e bella attrice agnonese. Oggi per l'ultimo saluto tante le persone commosse presenti in chiesa.

Condoglianze sentite alla famiglia